Глава МИД Армении встретился в Москве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян начал в Москве встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщили в армянском посольстве в Москве.

«Встреча проходит в доме приемов МИД на Спиридоновке», – сказали РИА «Новости» в посольстве.

Сопредседателями минской группы ОБСЕ на данный момент являются Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США).

Накануне сообщалось, что Шефер, а также находящийся в Москве личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху, посол Каспржик встретились с заминистра иностранных дел России Андреем Руденко.

Визит Мнацаканяна в Москву (11 -13 сентября) проходит на фоне очередного и самого масштабного за последние годы обострения в Нагорном Карабахе. При этом в конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.