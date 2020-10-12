Главный редактор одесского «Таймера» заявил о блокировке издания в России

Роскомнадзор заблокировал одесское издание «Таймер» на территории России, заявил главный редактор ресурса Юрий Ткачев.

«Роскомнадзор заблокировал «Таймер» на территории России. Пока блокируют не все провайдеры, но, думаю, это временно, в прошлый раз тоже постепенно закрывали. Такие дела», – написал Ткачев в Telegram.

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что «Таймер» одно из немногих пророссийских СМИ на Украине и его блокировка – «глупость, незнание ситуации, или ошибка, которая, как известно хуже всего».

«СБУ его еще не закрыто. А у нас сайт блокируют. А потом мы удивляемся, отчего нам так трудно продвигать свою повестку где-то в ближнем зарубежье. При этом YouTube безнаказанно блокирует фильм Саши Рогаткина про Беслан и удаляет фильмы Макса Фадеева про Донбасс. Ну вот как это все сочетается?», – написал он в Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения на их сервисах Play Market и App Store.