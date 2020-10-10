Тихановская впервые за несколько месяцев пообщалась с мужем

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, впервые за четыре месяца смогла поговорить со своим супругом Сергеем.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности – позже», – говорится в сообщении Telegram-канала «Светлана Тихановская».

Ранее сама Тихановская заявляла, что желает как можно скорей увидеться с супругом, который находится в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении супруга Тихановской Сергея, а саму экс-кандидатку в президенты страны объявили в розыск в России.