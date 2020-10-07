Тихановская объявлена в России в розыск

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – передает ТАСС информацию из базы МВД.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

11 сентября Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. После этого Тихановская объявила о назначении «представителей» по правам человека и экономическим реформам.

Кроме того, она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.