Тихановская назначила «представителей» по правам человека и экономическим реформам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о назначении «представителей» по правам человека и экономическим реформам.

В сообщении в Telegram-канале Тихановской «Пул первой» говорится, что, по ее мнению, нынешняя власть в Белоруссии не является легитимной и «не справляется со своими задачами».

«Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», – добавила она.

При этом экс-кандидат в президенты не пояснила, в чем именно заключаются задачи назначенных ею представителей и чем они будут заниматься.

Представителем Тихановской по правам человека стал белорусский юрист Гарри Погоняйло, который более 20 лет является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Отмечается, что он был адвокатом по многим делам о правах человека. В частности, в конце 90-х годов Погоняйло был адвокатом белорусского журналиста Павла Шеремета (1971 – 2016), работавшего также в России и на Украине.

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович, который является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, занимающегося изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Белоруссии.

До этого Тихановская, находящаяся в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».