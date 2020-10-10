Тунберг призвала голосовать за Байдена

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев на грядущих президентских выборах голосовать за канидадат от Демократической партии Джо Байдена.

«Никогда не занималась партийной политикой. Но предстоящие выборы в Соединенных Штатах выходят за рамки. Это все очень далеко от климата, и многие из вас, конечно, поддерживали других кандидатов. Но я хотела сказать, ну вы понимаете... Черт! Организуйте друг друга и соберите всех голосовать за Байдена», – написала Тунберг в своем Twitter.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. К четвергу на выборах досрочно проголосовали более 6,6 млн американцев. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не верит результатам опросов и ощущает поддержку со стороны избирателей.

Кандидат президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Несовершеннолетняя шведка Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. В августе 2019 года Тунберг отправилась в США. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату сделало Тунберг мировой звездой.