Грета Тунберг обрела силу стариков

В том, что шведскую девушку Грету Тунберг признали «Человеком года» по версии американского журнала Time, нет ничего удивительного. Странно, что это признание не было подкреплено еще и Нобелевской премией мира. Из Тунберг в уходящем году слепили главного борца за экологию в мире. Но речь идет уже не только о всемирном потеплении. Обложку украшает портрет Тунберг с надписью «Сила молодости».
«Она стала самым громким голосом в главном вопросе, вставшем перед планетой в этом году, придя из ниоткуда, чтобы возглавить всемирное движение», – сообщает главред Time Эдвард Фелсенталь. Ниоткуда и всемирное движение – вот так вот. Грета стала самым молодым «Человеком года» за всю почти столетнюю историю присуждения этого звания.
И первым с 2016 года случаем выбора одного человека, а не коллектива, как это было в 2017-м с «людьми, выступавшими против сексуальных надругательств и преследований», то есть движением #MeToo, или с прошлогодними «стражами» –«журналистами, гонимыми за свои взгляды и поиск правды» (убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги и другие). Последним индивидуумом, признанным «Человеком года» до Тунберг был Дональд Трамп, что более чем символично.
Транснациональные, глобалистские элиты ненавидят Трампа всеми силами своей старческой души. И точно так же к нему относится и юная Грета, которой внушили что от него исходит страшная угроза всему миру, в том числе и экологическая. Но «коронация» Тунберг – это не банальный жест против Трампа, это реализация нового сценария одурачивания человечества (ну или для начала хотя бы его самой «прогрессивной части» – «золотого миллиарда»).
Миром правят старики. Не Рокфеллеры и британские королевы, а просто старые элиты, некоторые представители которых могут, пусть и не всегда честно, провести свою родословную даже не на многие сотни, а на полторы, а то и две тысячи лет. Но игра в демократию, которой часть этих же элит занимается последние пару веков, требует постоянного обновления драматургии и актеров.
Последние десятилетия основной упор сделан на запугивание обывателя. Понятно, что в первую очередь западного – страшными последствиями изменения климата на Земле. Мифическое «глобальное потепление» (потому что никто не доказал, что оно связано не с циклами жизни планеты, а с деятельностью человека) выставляется как упрек всему человеческому роду: вот до чего вы доразвивались, что уже не просто губите природу, но обрекаете на гибель все живое, включая свой собственный вид.
Как минимум на часть общества это действует – тем более, что само общество пребывает в состоянии крайнего нервоза и упадка сил, вызванного попытками почти полного демонтажа всех его традиционных скреп. Религиозных, нравственных, семейных, национальных, государственных – вместо общего бытия предлагается культ индивидуальности в атмосфере общей нервозности и истерики, общий страх. И главным героем эпохи в этой ситуации будут не обычные пассионарные мужчины. Куда лучше подойдут уже даже не просто экзальтированные женщины, а сексуальные и иные меньшинства, не очень здоровые люди, а также дети.
В этом смысле Грета Тунберг – идеальный «герой нашего времени». Точнее того, что пытаются выдать за наше время конструкторы глобализации. Ей 16, у нее синдром Аспергера и она борется с надвигающейся экологической катастрофой. Борется, прогуливая школу, то есть устраивая «школьные забастовки» и встречаясь с различными знаменитостями – от римского папы до звезд Голливуда, которые поддерживают ее в этой «святой» борьбе. Раскрутка Тунберг началась еще весной прошлого года. Но в 2019-м она вышла на максимальный уровень. А ее выступление в сентябре на нью-йоркском саммите ООН по климату сделало Грету мировой звездой.
«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?».
Этот пассаж из четырехминутной речи нервного, злого и как бы чуть не плачущего ребенка видели, наверное, уже миллиарды. И этого укора со стороны детей, да еще и не очень здоровых (или как теперь обязывают всех говорить – с особенностями развития) люди должны были устыдиться и раскаяться.
В том, что человечество (по крайней мере его большая часть и уж точно считающаяся себя самой продвинутой, западная) пошло по пути развития техногенной и урбанистической цивилизации, попало в плен потребительско-гедонистическому ростовщическому капитализму. Но, раскручивая Тунберг, глобальные медиа и лидеры никак не акцентируются на антикапиталистических и левых темах – нет, просто вина перед молодыми, перед детьми. Именно поэтому на обложке журнала Time фото Тунберг, как «Человека года», сопровождает надпись «The power of youth» – сила молодости, власть молодых.
Конечно, ведь старых-то ненавидят на том же Западе. Старые элиты вызывают раздражение в Европе и США, Латинской Америке и Азии. Ну так и не надо их слушать, все правильно. Вот вам не просто новые, а молодые лидеры – это вообще другой источник откровения и ориентир. Молодежь, дети, самые чистые и искренние, за ними будущее, идите за ними, слушайтесь их. Если все согласны, то можно приступить к новому этапу глобализации. Например, к энергетической революции.
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