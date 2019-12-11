Тунберг отреагировала на признание «Человеком года-2019»

Шведская экоактивистка, 16-летняя школьница Грета Тунберг удивилась тому, что журнал Time признал ее признал ее «Человеком года-2019», об этом она сообщила в СМИ.

Тунберг находилась в Мадриде, когда ей присвоили это звание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Активистка принимала участие в мадридской климатической конференции СОР25.

Девушка заявила, что хочет посвятить награду всем молодым активистам. Тунберг сообщила, что намерена вернуться в Швецию, чтобы отдохнуть на новогодние праздники и рождество.

Напомним, в среду Time объявил Грету Тунберг «Человеком года». Снимок активистки для журнала сделала фотограф из России.