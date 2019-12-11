Снимок Греты Тунберг для Time сделала фотограф из России

Шведскую эко-активистку Грету Тунберг для журнала Time сфотографировала уроженка российского Тикси Евгения Арбугаева, известная в том числе работами на тему Крайнего Севера.

О том, что фото сделала именно Арбугаева, сообщается на сайте Time.

Снимок Греты Тунберг был сделан в Лиссабоне. Арбугаева для этого два дня осматривала город в поисках подходящего места для съемки. В итоге она выбрала один из местных каменистых пляжей.

Арбугаева родилась в 1985 году в Тикси в республике Саха (Якутия), в восемь лет переехала с родителями в Якутск. Училась в Москве, после чего переехала в Нью-Йорк, где изучала фотографию. При этом позже она снова вернулась в Тикси, чтобы вспомнить город своего детства.

В своих работах уделяет внимание Крайнему Северу и людям, живущим в его условиях. National Geographic профинансировал серию ее работ, посвященных человеку и экономике на северном побережье России.

Напомним, в среду Time объявил Грету Тунберг «Человеком года».