Time признал «Человеком года» Грету Тунберг

Юная шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии американского журнала Time.

Об этом сообщил журнал Time в своем Twitter.

Отметим, что дважды «Человеком года» становился президент России Владимир Путин.

Тунберг ранее в декабре стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии, также ее назвали «автором года» в Британии, а также включили в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.

В сентябре она стала широко известна благодаря выступлению в ООН.

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