Грета Тунберг стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии

Активистка Грета Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», которая считается своеобразным дополнением к нобелевским номинациям.

Премия вручается за заслуги в важных сферах деятельности, которые не были охвачены Нобелевской премией, передает ТАСС.

Сама Тунберг не присутствовала на вручении, премию получили ее соратники из молодежного движения Fridays for Future, которое также называют «Школьной забастовкой за климат».

«Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» – заявила Тунберг в записанном обращении к участникам церемонии.

Тунберг наградили «за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер».

Лауреаты получили денежную составляющую, а также скульптуру из металла, переработанного по программе уничтожения оружия в Центральной Америке. Полученные 105 тыс. долларов лауреаты не имеют права тратить на личные нужды, только на общественную деятельность.

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Сама Тунберг находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Так как она считает авиаперелеты вредными для экологии, активистка прибыла из США в Португалию на 15-метровом катамаране, а затем поездом добралась до Мадрида.

Напомним, на саммите ООН по климату Тунберг заявила, что мировые лидеры отняли у нее детство.

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