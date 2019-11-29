Грету Тунберг назвали «автором года» в Британии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг по версии одной из крупнейших британских розничных сетей книжных магазинов Waterstones названа автором года за издание своей первой книги «Каждый может изменить ситуацию».

Как пишет Daily Mail, книга, включающая речи 16-летней шведки, появилась на прилавках магазинов в Британии в мае. Уже объявлено о новом издании сборника, включающем еще большее количество ее высказываний, передает ТАСС.

Кроме того, Тунберг станет временной ведущей вещательной корпорации Би-би-си. Программа, во время которой активистка будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников с 26 по 31 декабря.

Напомним, 17 октября был назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия и защитница прав чернокожих балерин.

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