Эпидемиолог: Коронавирус и грипп будут усиливать друг друга

Вирус гриппа и COVID-19 – это два возбудителя инфекций, работающих на одной и той же территории и если один способствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может, сообщил один из ведущих российских вирусологов, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Эпидемии гриппа пока еще нет, такие гипотезы пока – только из области гадания. Но можно точно сказать, что вирус гриппа и COVID-19 – это два возбудителя пневмотропных инфекций, работающих на одной и той же территории. Если один поспособствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может. Они, скорее, усилят друг друга», – рассказал врач в интервью газете ВЗГЛЯД.

Врач уточнил, что вирус гриппа сам по себе – домашний компонент, который «прилетает к нам» два раза в год – поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро и противно на душе. Эти два периода – эпидемические. А в межэпидемический период он сохраняется в виде скрытой инфекции.

«Вирус гриппа – патогенный, но он нелетучий, то есть он заразен только при очень близком контакте. Известные нам ранее штаммы коронавируса – тоже патогенные и нелетучие. А штамм COVID-19 – очень летучий, очень заразный, но при этом его патогенность пока не вызывает ужаса. Он напугал тем, что напакостил сразу на всех континентах – разве что за исключением колоний пингвинов в Антарктиде», – объяснил Зуев.

Ранее вирусолог сообщил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной. Зуев посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

Врач допустил возможность более частых случаев коронавируса у африканцев и азиатов из-за индивидуальных генетических предрасположенностей. «Гетерогенность рас и этносов может проявляться не только по оттенку кожи, структуре волос и глубине раскосости глаз, но и по особенностям организма, которые нас могут различать в случае инфекционных заболеваний», – объяснил Зуев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД