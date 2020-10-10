Врач допустил возможность более частых случаев коронавируса у африканцев и азиатов

Новые факты, которые выяснили ученые из Королевского колледжа Лондона, о том, что африканцы и азиаты более уязвимы для коронавируса, чем белые, имеют место быть, сообщил один из ведущих российских вирусологов, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Такое различие вполне может иметь место. Есть общебиологический закон о гетерогенности популяций. Это относится ко всем биологическим видам: от микробов до слонов и людей. Люди отличаются между собой не только по лицу и шевелюре, но и по особенностям организма. Один всю жизнь пьет водку – и ему ничего, у другого уже на третьем году пьянства появляется цирроз. У них печень разная! Это индивидуальная особенность», – рассказал врач в интервью газете ВЗГЛЯД.

При этом вирусолог отметил, что восприимчивость разных расовых и этнических групп к заболеваниям – сложная проблема, относящаяся к генетике человека.

«Гетерогенность рас и этносов может проявляться не только по оттенку кожи, структуре волос и глубине раскосости глаз, но и по особенностям организма, которые нас могут различать в случае инфекционных заболеваний», – объяснил Зуев.

Ранее вирусолог сообщил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной. Также Зуев посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 846 новых случаев коронавируса, число новых случаев за сутки выросло на 720.

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