Вирусолог назвал причину увеличения числа тяжело больных коронавирусом

По причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной, сообщил один из ведущих российских вирусологов, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Люди тогда разъехались из городов кто в отпуска, кто на дачу – вот и вся причина. Сейчас тяжелых больных стало больше, чем было весной. Из-за наплевательского отношения людей к себе! Весной перепуганные россияне вели себя куда более дисциплинированно. А сейчас, когда кончилась пора всех отпусков, людям, чтобы не бросать на произвол судьбы экономику, разрешили ходить на работу, и ситуация в крупных городах вновь ухудшилась», – рассказал врач в интервью газете ВЗГЛЯД.

Он также добавил, что сейчас на улицах не считается «законом» соблюдение социальной дистанции и ношение масок, так как люди стремятся общаться друг с другом так, как это было до пандемии.

Кроме того, Зуев подчеркнул опасность «кучкования» потенциально инфицированных людей.

«В школы в этом году пошел миллион первоклашек. Вот основные факторы кучкования потенциально инфицированных людей. Наконец, самый главный фактор – наступивший осенне-зимний сезон. Здравствуйте, грипп и ОРВИ! Они и накладываются на наше разгильдяйство», – добавил он.

Вирусолог призвал соблюдать правила дистанцирования, носить маски и следовать рекомендациям врачей.

Ранее Зуев посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 846 новых случаев коронавируса, число новых случаев за сутки выросло на 720.

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