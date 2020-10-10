«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...

Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    «Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

    Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма    10 октября 2020, 10:35
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Артур Приймак

    «И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле-августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!», – отметил один ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе, и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени.

    Заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась на апрельский уровень, признал в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. «Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень 4 тыс., это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», – цитирует градоначальника РИА «Новости».

    Собянин подчеркнул, что мэрия «честно и откровенно» говорит о ситуации и уточнил, что около 83% умерших от коронавируса в городе – люди старше 60 лет. Горожане устали от ограничений, введенных из-за коронавируса, но нужно продержаться до вакцинации, попросил Собянин. При этом, как предупреждают медики, новый пик заболеваемости в России – еще даже не наступил.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также в пятницу сообщила о рекордном росте заражения COVID-19 за сутки в мире – более 350 тысяч случаев. Количество летальных исходов выросло более чем на 6 тысяч, перевалив за отметку в миллион человек, цитировал ТАСС заявление организации.

    О том, накрывает ли Россию новая волна пандемии, чем может грозить сочетание новой инфекции с традиционными вспышками гриппа, и мутировал ли сам вирус, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал доктор медицинских наук Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

    Виктор Зуев<br>(фото: Россия 24/YouTube)

    Виктор Зуев


    (фото: Россия 24/YouTube)

    ВЗГЛЯД: Виктор Абрамович, в середине лета в интервью нашему изданию вы говорили, что коронавирус оказался не таким страшным, как нам казался в апреле. Значит, то, чего мы боялись весной, оказалось, например, мифом или преувеличением?

    Виктор Зуев: Вирусологи, инфекционисты и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле-августе все сойдет на нет, нам помогут климатические условия. Ан не тут-то было! Конечно, в июле было меньше заболевших, чем сейчас, но климатические условия не помогли.

    Люди тогда разъехались из городов кто в отпуска, кто на дачу – вот и вся причина. Сейчас тяжелых больных стало больше, чем было весной. Из-за наплевательского отношения людей к себе! Весной перепуганные россияне вели себя куда более дисциплинированно. А сейчас, когда кончилась пора всех отпусков, людям, чтобы не бросать на произвол судьбы экономику, разрешили ходить на работу, и ситуация в крупных городах вновь ухудшилась.

    На работе и даже на улице социальная дистанция, маски и все прочее – это уже не закон. Люди хотят общаться друг с другом так, как это было до пандемии. В школы в этом году пошел миллион первоклашек. Вот основные факторы кучкования потенциально инфицированных людей. Наконец, самый главный фактор – наступивший осенне-зимний сезон. Здравствуйте, грипп и ОРВИ! Они и накладываются на наше разгильдяйство.

    Что можно назвать мифом, так это разговоры о второй волне. Сейчас не вторая волна, а усиление заболеваемости в рамках первой волны.

    Еще один миф – что со временем коронавирусом переболеют все без исключения, ну и пусть.

    Эту дурацкую теорию выдвинули ранее шведы, и закончилось это колоссальной смертностью в Швеции. Только после этой смертности шведы схватились за голову и стали носить маски, перчатки и так далее.

    ВЗГЛЯД: Новые сведения о COVID-19 пришли из Англии. Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что африканцы и азиаты более уязвимы для коронавируса, чем белые – и заражаются в три раза чаще. Такой вывод правдоподобен?

    В.З.: Такое различие вполне может иметь место. Есть общебиологический закон о гетерогенности популяций. Это относится ко всем биологическим видам: от микробов до слонов и людей. Люди отличаются между собой не только по лицу и шевелюре, но и по особенностям организма. Один всю жизнь пьет водку – и ему ничего, у другого уже на третьем году пьянства появляется цирроз. У них печень разная! Это индивидуальная особенность. Восприимчивость разных расовых и этнических групп к заболеваниям – сложная проблема, относящаяся к генетике человека.

    Гетерогенность рас и этносов может проявляться не только по оттенку кожи, структуре волос и глубине раскосости глаз, но и по особенностям организма, которые нас могут различать в случае инфекционных заболеваний.

    ВЗГЛЯД: Вы сами недавно переболели коронавирусом, сделали себе прививку отечественной  вакциной. Как у вас протекало заболевание? И как вы сейчас себя чувствуете, учитывая ваш почтенный возраст?

    В.З.: Я подхватил коронавирус, когда меня приглашали на ТВ, на ток-шоу – и где-то там я заразился. У меня не было температуры, только покашливал. И еще была желтоватая мокрота. Потом у меня появились антитела, 1 на 200, а потом антитела исчезли. Такое бывает. Вакцинировался три раза. После вакцинации антител было 1 на 3200.

    При вакцинации, кроме улыбок – никаких осложнений!

    Сейчас я чувствую себя в целом прекрасно. Регулярно температура 36,6, только один раз было 36,8. И ни разу до 37. Мне больше девяноста лет, но я хожу на работу.

    ВЗГЛЯД: Не может ли быть так, что COVID-19 к осени мутировал - в лучшую или в худшую для нас сторону?

    В.З.: Штамм коронавируса остался тем же самым. Мутация – очень сложный и долгий процесс, не надо на него смотреть, как на мчащуюся вскачь лошадь. Опять же, мы знакомы с этим вирусом только неполные десять месяцев. За это время  предпринималось много попыток найти противоядие, вакцину. Счастливый случай приходит только к тому, кто его ищет – так что поиск вакцины оправдан.

    Со временем коронавирус станет куда менее мерзким и смертоносным – он упрется в иммунологическую подушку, вакцинированную прослойку населения. Эффективнее средства от болезни, чем вакцины, человечество пока не придумало ничего.

    ВЗГЛЯД: Вы упомянули, что приближается массовый сезонный грипп. Правда ли, что сочетание коронавируса с гриппом может привести к тяжелейшим последствиям? Вплоть до летального исхода?

    В.З.: Эпидемии гриппа пока еще нет, такие гипотезы пока – только из области гадания. Но можно точно сказать, что вирус гриппа и COVID-19 – это два возбудителя пневмотропных инфекций, работающих на одной и той же территории. Если один поспособствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может. Они, скорее, усилят друг друга. В моей лаборатории еще в советское время открыли медленную гриппозную инфекцию. Да, все медленные инфекции в самом худшем случае заканчиваются смертью.

    Вирус гриппа сам по себе – наш домашний компонент. Мы с детства знаем, что он прилетает к нам два раза в год – поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро и противно на душе. Эти два периода – эпидемические. А в межэпидемический период он сохраняется в нас – в виде скрытой инфекции. Мы этого не видим, поскольку к нему привыкли.

    Вирус гриппа – патогенный, но он нелетучий, то есть он заразен только при очень близком контакте. Известные нам ранее штаммы коронавируса – тоже патогенные и нелетучие. А штамм COVID-19 – очень летучий, очень заразный, но при этом его патогенность пока не вызывает ужаса. Он напугал тем, что напакостил сразу на всех континентах – разве что за исключением колоний пингвинов в Антарктиде.

    ВЗГЛЯД: Весной звучали жалобы на то, что многим людям тяжело переносить домашнюю самоизоляцию. Что, скажем, на самоизоляции делать астматикам, тем, у кого в квартире сухой воздух?

    В.З.: Мой сын в 26 лет умер от бронхиальной астмы. Тогда не было таких хороших лекарств, какие есть сейчас. Если астматик немного посидит дома, ему хуже не будет. Я приведу в пример Китай. В Китае на строгий карантин посадили не миллионы, как у нас, а сотни миллионов человек. Китайцы – народ дисциплинированный, они мужественно переносили самоизоляцию, масочный режим и так далее. Никто в Китае не умер в четырех стенах от нервных срывов, не сошел с ума от масочного режима.

    А у нас сплошь – нелюбовь к дисциплине и  наплевательское отношение к себе. Часто в поликлинике слышу от людей: зачем лечиться, беречь здоровье, раз все равно все умрем, от судьбы ведь не уйдешь... Я отвечаю: «Раз от судьбы не уйдешь, зачем вы в поликлинику пришли?» Все сразу замолкают.

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