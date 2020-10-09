В России спрогнозировали максимальное значение суточного прироста COVID-19

Максимальные значения суточного прироста больных коронавирусом могут составить 15 тыс. человек, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«(Осенний) сезон более благоприятный для развития подобных заболеваний. Поэтому я думаю, что сейчас мы еще не на пике. Скорее всего, увеличится еще, но может быть, не так уж сильно», – рассказал РИА «Новости» Альтштейн.

При этом вирусолог отметил, что рассчитать точный прогноз прироста сложно, поскольку на показатели влияет целая совокупность факторов.

«Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тыс.», – указал Альтштейн.

Также он добавил, что коронавирус и человечество постепенно привыкнут друг к другу, но это займет один-три года.

«С одной стороны, вирус будет снижать свою патогенность и становиться более таким мягким. А с другой стороны, у людей развивается коллективный иммунитет, к которому добавится вакцинация. В результате мы друг к другу приспособимся, и он не будет нас убивать в таком высоком проценте, и мы будем с ним сосуществовать. Но этот процесс очень затяжной», – сказал Альтштейн.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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