Российские ученые разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, президент Евразийского научно-исследовательского института Уральского государственного экономического университета Валерий Черешнев совместно с учеными из Санкт-Петербурга разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19, сообщила пресс-служба вуза.

«Вместо аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) свою эффективность доказал прибор с подогретым гелий-кислородом (30% гелия, 70% кислорода)», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ноу-хау изобретения ученых в том, что вместе с лекарственной смесью в прибор встроен нагревательный элемент, поскольку коронавирус очень чувствителен к высоким температурам.

В настоящее время это патентное изобретение проходит клиническую апробацию.

Напомним, в сентябре австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, разработавший лекарство от COVID-19, заявил, что вакцины от коронавируса переоценены.

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