Австрийский иммунолог сравнил эффективность вакцин и лекарств от COVID-19

Австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, разработавший лекарство от COVID-19, заявил, что вакцины от коронавируса переоценены.

«Я думаю, лекарства появятся гораздо быстрее вакцин. Я думаю, что вакцины переоценены, нужно будет привить большое количество людей, а эффективность вакцин в действительности еще не известна. То, что вакцины будут появляться, ясно, но будут ли они действительно хорошими вакцинами, еще предстоит выяснить. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины», – передает РИА «Новости» слова Пеннингера.

Специалист напомнил, что на данный момент уже существует как минимум три метода лечения коронавируса: плазмотерапия, а также применение дексаметазона и ремдесивира.

Сообщается, что изобретенное командой Пеннингера лекарство от коронавируса уже проходит клинические исследования, в том числе в России.

Напомним, ранее Минздрав одобрил российский препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также существует препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».