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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о нашей вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

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Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 70-89 %

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  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

    Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса    14 августа 2020, 11:00
    Фото: Дмитрий Куракин/ТАСС
    Текст: Людмила Суркова,
    Андрей Самохин

    Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о нашей вакцине и рациональное зерно?

    В четверг директор разработавшего вакцину от коронавируса центра Гамалеи Александр Гинцбург ответил на критику из-за рубежа в адрес нового российского препарата. Ученый назвал наивным ожидать исключительно положительной реакции.

    «Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник», – заявил Гинцбург. Ученый назвал вакцину «полностью безопасной» и напомнил о ее регистрации «с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации».

    За рубежом напоминают, что вакцина пока не доказала эффективность в борьбе с COVID-19. В таком духе выступили, к примеру, главы минздрава в Америке и Германии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже не спешит рекомендовать Sputnik V, ожидая от Москвы подробной информации о препарате.

    Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи, доктор медицинских наук, 91-летний академик Виктор Зуев сообщил, что без раздумий решил стать добровольцем на испытаниях вакцины Sputnik V.

    «Мне привили вакцину более десяти дней назад. Я о последствиях даже не думаю». Академик пояснил свою уверенность тем, что препарат разработали его коллеги – специалисты, перед этим создавшие вакцины от куда более серьезных болезней, чем COVID-19: например, от синдрома MERS и лихорадки Эбола, при которой летальность вообще приближается к 100%. «И вакцина от Эбола признана лучшей в мире, даже ВОЗ приглашала наших разработчиков к себе в Женеву по этому поводу», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД, добавив, что Sputnik сделан на той же платформе и по той же технологии, поэтому не несет в себе никаких неизвестных опасностей.

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    Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?


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    Напомним, в российской прессе уже появились первые сообщения о более сотни побочных эффектов у добровольцев от Sputnik V. В частности, из отчета института Гамалеи, создателя препарата, следует, что у добровольцев после вакцинации «были зафиксированы отечность, боль, гипертермия». Тем не менее на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о хорошем самочувствии добровольцев.

    При этом новая вакцина пока имеет возрастное ограничение для пациентов до 18 и после 60 лет, то есть она не показана детям и пенсионерам. Для этих категорий препарат еще потребует дополнительных клинических исследований, признал накануне директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Владимир Бондарев.

    Другие сотрудники центра Гамалеи предупреждают, что вакцинация в России вряд ли сразу будет массовой. «Последствия прививки, которые могут проявиться через несколько лет, сейчас никто не может предсказать, потому что все эти аденовирусные конструкции – это новые вещи», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета этого Центра Анатолий Суслов.

    Однако Суслов не согласен и с теми западными медиками, что обвиняют сейчас Россию в спешке. «Основные конструкции синтетической вакцины в мире сходны – они аденовирусные и используются также в Китае и США. Преимущество данной вакцины в том, что этот коллектив работал с вирусом Эбола и получил приличные результаты – причем в течение всего двух недель. Поэтому и на этот раз, благодаря отработанной платформе, они смогли быстро сделать вакцину», – пояснил иммунолог.

    Суслов поддержал решение Минздрава зарегистрировать вакцину, не дожидаясь завершения третьего этапа испытаний. Он напомнил, что в свое время в столь же сжатые сроки создавалась вакцина от полиомиелита. «Ситуация действительно такая, что производство вакцины нужно срочно запускать. Если пойдет вторая волна коронавируса, то придется с этим что-то делать. Мы же можем быть совершенно незащищенными, тем более осенью еще будет вирусная инфекция гриппа. Так что это ускорение обосновано», – подчеркнул эксперт.

    Он назвал разумным вакцинировать пока только группы риска, прежде всего медиков: «Это поможет быстрее определить эффективность препарата». Он добавил, что добровольные прививки групп риска, намеченные на осень, восполнят необходимое по международным протоколам количество испытуемых. «Риски есть на всех путях, но риск не иметь вакцины при второй волне опасного вируса – неприемлем», – предупреждает Суслов.

    Как уже сообщалось, во вторник о создании российской вакцины против COVID-19 объявил президент Владимир Путин. Она получила название Sputnik V по аналогии с первым искусственным спутником Земли, запущенным нашей страной в 1957 году. Глава государства поблагодарил разработчиков препарата, поскольку сделан «очень важный шаг для всего мира». Одним из добровольцев, испытавших вакцину на себе, по словам Путина, стала и его дочь. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию среди россиян планируется проводить бесплатно.

    Профессор НИУ-ВШЭ политолог Олег Матвейчев считает правильным ускоренный темп создания Sputnik V. «Можно говорить о том, что нужны дополнительные испытания, но в это время умирают люди. Дело ученых – продолжать исследования, выявляя побочные эффекты. Но невозможно научиться плавать, не влезая в воду. Любые вакцины и лекарственные препараты претерпевают эволюцию», – предположил собеседник.

    Политолог уверен, что заявление Путина о вакцинации дочери снимает любые опасения об опасности нового препарата. Он напомнил о похожей ситуации во времена правления императрицы Екатерины Второй, когда появилась вакцина от оспы. «Сначала все общество, особенно неграмотные слои, было против, чтобы им втыкали в руку какую-то «заразу». Просвещенное общество тоже роптало, потому что вещь была неизвестная, заморская.

    Тогда Екатерина сделала себе прививку первой, показав венценосный пример.

    Вслед за ней стали прививаться великие князья и весь двор», – напомнил Матвейчев газете ВЗГЛЯД. «Кроме того, потенциально вакцина способна принести России немалую прибыль и политические дивиденды в случае экспорта. Если не купят – пусть сами несут ответственность перед своими народами», – предупреждает Матвейчев.

    Стоит отметить, что против регистрации вакцины ранее выступила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) – российская НКО, которая объединяет ключевых игроков российского рынка клинических исследований. Всего в состав ассоциации на данный момент входят 26 компаний. АОКИ призывала российский Минздрав дождаться завершения третьего этапа проверки – клинических испытаний препарата. Как отметило в четверг Федеральное агентство новостей, в кругу спонсоров этой Ассоциации в США оказалось много известных антироссийских политиков: например, конгрессмен Адам Смит, сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер.

    Зато в других странах российский Sputnik уже ждут. Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, готовый привиться лично, сообщает ТАСС. Готов на такой укол и президент Сербии Александр Вучич. А власти одного из регионов Бразилии уже готовы начать у себя производство нашей вакцины. Об этом накануне договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана.

    Тем временем всего от COVID-19 в мире погибло уже более 700 тыс. человек, из них 15 тысяч – в России.

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