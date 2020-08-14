Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о нашей вакцине и рациональное зерно?

В четверг директор разработавшего вакцину от коронавируса центра Гамалеи Александр Гинцбург ответил на критику из-за рубежа в адрес нового российского препарата. Ученый назвал наивным ожидать исключительно положительной реакции.

«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник», – заявил Гинцбург. Ученый назвал вакцину «полностью безопасной» и напомнил о ее регистрации «с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации».

За рубежом напоминают, что вакцина пока не доказала эффективность в борьбе с COVID-19. В таком духе выступили, к примеру, главы минздрава в Америке и Германии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже не спешит рекомендовать Sputnik V, ожидая от Москвы подробной информации о препарате.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи, доктор медицинских наук, 91-летний академик Виктор Зуев сообщил, что без раздумий решил стать добровольцем на испытаниях вакцины Sputnik V.

«Мне привили вакцину более десяти дней назад. Я о последствиях даже не думаю». Академик пояснил свою уверенность тем, что препарат разработали его коллеги – специалисты, перед этим создавшие вакцины от куда более серьезных болезней, чем COVID-19: например, от синдрома MERS и лихорадки Эбола, при которой летальность вообще приближается к 100%. «И вакцина от Эбола признана лучшей в мире, даже ВОЗ приглашала наших разработчиков к себе в Женеву по этому поводу», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД, добавив, что Sputnik сделан на той же платформе и по той же технологии, поэтому не несет в себе никаких неизвестных опасностей.

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Напомним, в российской прессе уже появились первые сообщения о более сотни побочных эффектов у добровольцев от Sputnik V. В частности, из отчета института Гамалеи, создателя препарата, следует, что у добровольцев после вакцинации «были зафиксированы отечность, боль, гипертермия». Тем не менее на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о хорошем самочувствии добровольцев.

При этом новая вакцина пока имеет возрастное ограничение для пациентов до 18 и после 60 лет, то есть она не показана детям и пенсионерам. Для этих категорий препарат еще потребует дополнительных клинических исследований, признал накануне директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Владимир Бондарев.

Другие сотрудники центра Гамалеи предупреждают, что вакцинация в России вряд ли сразу будет массовой. «Последствия прививки, которые могут проявиться через несколько лет, сейчас никто не может предсказать, потому что все эти аденовирусные конструкции – это новые вещи», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета этого Центра Анатолий Суслов.

Однако Суслов не согласен и с теми западными медиками, что обвиняют сейчас Россию в спешке. «Основные конструкции синтетической вакцины в мире сходны – они аденовирусные и используются также в Китае и США. Преимущество данной вакцины в том, что этот коллектив работал с вирусом Эбола и получил приличные результаты – причем в течение всего двух недель. Поэтому и на этот раз, благодаря отработанной платформе, они смогли быстро сделать вакцину», – пояснил иммунолог.

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Суслов поддержал решение Минздрава зарегистрировать вакцину, не дожидаясь завершения третьего этапа испытаний. Он напомнил, что в свое время в столь же сжатые сроки создавалась вакцина от полиомиелита. «Ситуация действительно такая, что производство вакцины нужно срочно запускать. Если пойдет вторая волна коронавируса, то придется с этим что-то делать. Мы же можем быть совершенно незащищенными, тем более осенью еще будет вирусная инфекция гриппа. Так что это ускорение обосновано», – подчеркнул эксперт.

Он назвал разумным вакцинировать пока только группы риска, прежде всего медиков: «Это поможет быстрее определить эффективность препарата». Он добавил, что добровольные прививки групп риска, намеченные на осень, восполнят необходимое по международным протоколам количество испытуемых. «Риски есть на всех путях, но риск не иметь вакцины при второй волне опасного вируса – неприемлем», – предупреждает Суслов.

Как уже сообщалось, во вторник о создании российской вакцины против COVID-19 объявил президент Владимир Путин. Она получила название Sputnik V по аналогии с первым искусственным спутником Земли, запущенным нашей страной в 1957 году. Глава государства поблагодарил разработчиков препарата, поскольку сделан «очень важный шаг для всего мира». Одним из добровольцев, испытавших вакцину на себе, по словам Путина, стала и его дочь. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию среди россиян планируется проводить бесплатно.

Профессор НИУ-ВШЭ политолог Олег Матвейчев считает правильным ускоренный темп создания Sputnik V. «Можно говорить о том, что нужны дополнительные испытания, но в это время умирают люди. Дело ученых – продолжать исследования, выявляя побочные эффекты. Но невозможно научиться плавать, не влезая в воду. Любые вакцины и лекарственные препараты претерпевают эволюцию», – предположил собеседник.

Политолог уверен, что заявление Путина о вакцинации дочери снимает любые опасения об опасности нового препарата. Он напомнил о похожей ситуации во времена правления императрицы Екатерины Второй, когда появилась вакцина от оспы. «Сначала все общество, особенно неграмотные слои, было против, чтобы им втыкали в руку какую-то «заразу». Просвещенное общество тоже роптало, потому что вещь была неизвестная, заморская.

Тогда Екатерина сделала себе прививку первой, показав венценосный пример.

Вслед за ней стали прививаться великие князья и весь двор», – напомнил Матвейчев газете ВЗГЛЯД. «Кроме того, потенциально вакцина способна принести России немалую прибыль и политические дивиденды в случае экспорта. Если не купят – пусть сами несут ответственность перед своими народами», – предупреждает Матвейчев.

Стоит отметить, что против регистрации вакцины ранее выступила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) – российская НКО, которая объединяет ключевых игроков российского рынка клинических исследований. Всего в состав ассоциации на данный момент входят 26 компаний. АОКИ призывала российский Минздрав дождаться завершения третьего этапа проверки – клинических испытаний препарата. Как отметило в четверг Федеральное агентство новостей, в кругу спонсоров этой Ассоциации в США оказалось много известных антироссийских политиков: например, конгрессмен Адам Смит, сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер.

Зато в других странах российский Sputnik уже ждут. Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, готовый привиться лично, сообщает ТАСС. Готов на такой укол и президент Сербии Александр Вучич. А власти одного из регионов Бразилии уже готовы начать у себя производство нашей вакцины. Об этом накануне договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана.

Тем временем всего от COVID-19 в мире погибло уже более 700 тыс. человек, из них 15 тысяч – в России.

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