Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Изучившие отчет центра Гималеи СМИ выяснили, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта.

У 38 подопытных были зафиксированы 144 нежелательных явления. У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата, пишет «Фонтанка».

При этом издание подчеркивает, что среди общих проявлений были недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.

Уточняется также, что вакцина имеет возрастное ограничение от 18 до 60 лет и противопоказана беременным и кормящим.

По информации издания, неизвестны продолжительность защиты вакцины, ее взаимодействие с другими лекарствами и концентрация антител, достаточных для предотвращения развития заболевания.

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Таким образом, вакцину следует осторожно применять при хронических болезнях и аллергии – эти ограничения объясняют тем, что вакцину испытывали слишком быстро и на узкой группе людей, выразило мнение издание.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными.

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