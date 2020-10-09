Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве вышла на апрельский уровень

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Москве вышло на уровень, который фиксировался в апреле 2020 года, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень 4 тыс., это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», – заявил градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что правительство столицы «честно и откровенно» говорит о ситуации с распространением заболевания, сообщает ТАСС. Мэр указал, что около 83% умерших от коронавируса в городе – это люди старше 60 лет.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в свою очередь, отметил, что московские ночные клубы и караоке закрывать пока не планируется.

В пятницу Собянин сообщал, что в Москве пока не планируется ничего закрывать из-за коронавирусной инфекции, но следующая неделя станет решающей. До этого власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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