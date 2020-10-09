Собянин: В Москве не планируется ничего закрывать из-за коронавируса

В Москве пока не планируется ничего закрывать из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин. Градоначальник также рассказал о теории, согласно которой COVID-19 сейчас стал менее опасным и пациенты переносят заболевание легче.

«Любое решение в таких ситуациях – многофакторное. Это и психологическая составляющая, социальная, экономическая, медицинская и так далее. Когда ты принимаешь решение, ты должен учитывать все эти факторы и принимать оптимальные решения. Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей – как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло. <...> Второй – это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. <...> Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», – приводит слова Собянина ТАСС.

В интервью Первому каналу он пояснил, что в столице стали больше выявлять людей с инфекцией, но без симптомов. «Мы стали выявлять больше бессимптомных больных. Количество тестов увеличилось в два раза и качество тоже увеличилось в два раза. Большое количество выявляется тех, кто болеет в легкой форме», – сказал градоначальник.

В день в Москве проводится порядка 1 тыс. госпитализации больных с коронавирусом, весной этот показатель составлял 1,7 тыс. человек, заявил Собянин. Коечный фонд в столице для коронавирусных пациентов сейчас загружен в меньшей степени, чем весной, передает РИА «Новости» слова мэра.

«Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным, и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно», – сказал он.

Также в своем блоге Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей. В случае, если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс «добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».

Он указал, что Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тыс. в день, в пятницу этот показатель составил 3 тыс. 701 человек. Власти столицы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском, рассматривется возможность расконсервирования госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.

«Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тыс. пассажиров, наземного транспорта – на 400 тыс. в день. Формально – цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что пожилые граждане являются основной группой риска. В начале пандемии пациенты старше 65 лет составляли порядка 20% в коронавирусных стационарах, но в сентябре-октябре их доля приблизилась к 50%, пояснил мэр.

Люди с хроническими заболеваниями, продолжающие вести обычную жизнь, также подвергают себя неоправданному риску, отметил глава города. «По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания», – сказал он.

Мэр пояснил, что из-за этого пришлось принимать тяжелые решения о дополнительных ограничениях, в том числе расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. В этот список включили людей с диабетом. Также пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей от 65 лет и хронически больных граждан.

Собянин добавил, что для получения неотложной помощи люди смогут ездить в поликлиники и онкодиспансеры. «Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», – пояснил мэр.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.