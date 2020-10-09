Собянин: В Москве не планируется ничего закрывать из-за коронавируса

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Собянин: В Москве не планируется ничего закрывать из-за коронавируса

    9 октября 2020, 18:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве пока не планируется ничего закрывать из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин. Градоначальник также рассказал о теории, согласно которой COVID-19 сейчас стал менее опасным и пациенты переносят заболевание легче.

    «Любое решение в таких ситуациях – многофакторное. Это и психологическая составляющая, социальная, экономическая, медицинская и так далее. Когда ты принимаешь решение, ты должен учитывать все эти факторы и принимать оптимальные решения. Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей – как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло. <...> Второй – это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. <...> Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», – приводит слова Собянина ТАСС.

    В интервью Первому каналу он пояснил, что в столице стали больше выявлять людей с инфекцией, но без симптомов. «Мы стали выявлять больше бессимптомных больных. Количество тестов увеличилось в два раза и качество тоже увеличилось в два раза. Большое количество выявляется тех, кто болеет в легкой форме», – сказал градоначальник.

    В день в Москве проводится порядка 1 тыс. госпитализации больных с коронавирусом, весной этот показатель составлял 1,7 тыс. человек, заявил Собянин. Коечный фонд в столице для коронавирусных пациентов сейчас загружен в меньшей степени, чем весной, передает РИА «Новости» слова мэра.

    «Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным, и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно», – сказал он.

    Также в своем блоге Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей. В случае, если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс «добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».

    Он указал, что Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тыс. в день, в пятницу этот показатель составил 3 тыс. 701 человек. Власти столицы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском, рассматривется возможность расконсервирования госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.

    «Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тыс. пассажиров, наземного транспорта – на 400 тыс. в день. Формально – цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», – подчеркнул Собянин.

    Он добавил, что пожилые граждане являются основной группой риска. В начале пандемии пациенты старше 65 лет составляли порядка 20% в коронавирусных стационарах, но в сентябре-октябре их доля приблизилась к 50%, пояснил мэр.

    Люди с хроническими заболеваниями, продолжающие вести обычную жизнь, также подвергают себя неоправданному риску, отметил глава города. «По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания», – сказал он.

    Мэр пояснил, что из-за этого пришлось принимать тяжелые решения о дополнительных ограничениях, в том числе расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. В этот список включили людей с диабетом. Также пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей от 65 лет и хронически больных граждан.

    Собянин добавил, что для получения неотложной помощи люди смогут ездить в поликлиники и онкодиспансеры. «Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», – пояснил мэр.

    За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

    Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.


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