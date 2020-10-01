Работодателей в Москве обязали перевести на удаленку 30% сотрудников

Московские работодатели должны будут с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников, следует из указа мэра российской столицы Сергея Собянина.

Собянин сообщил в своем блоге, что несколько дней назад власти Москвы «попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым», и «была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте».

«Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более двух тысяч человек ежедневно. Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более пяти тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более полутора тысяч человек», – сообщил мэр.

Он подчеркнул, что в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи: «Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее. Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%».

В связи с этим были приняты следующие решения: «С 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации».

При этом данное требование не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений. Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких», – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 млн 185 тыс. 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 тыс. 242 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД