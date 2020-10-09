Ученые выяснили, что азиаты и африканцы по-разному уязвимы для COVID-19

Ученые обнаружили, что жители Великобритании азиатского и африканского происхождения по-разному уязвимы для коронавируса. Эксперты заявили о необходимости разработать отдельные стратегии лечения для разных этнических групп.

«Нас сильно удивило то, что вирус по-разному влияет на здоровье выходцев из Африки и азиатов даже при учете всех факторов риска и хронических болезней. Это говорит о том, что существует целый ряд биологических факторов, влияющих на характер течения болезни и указывающих на то, что необходимо разработать отдельные стратегии лечения для разных этнических групп», – заявил Аджай Шах, профессор Королевского колледжа Лондона, слова которого приводит пресс-служба вуза, передает ТАСС.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов риска, связанных с повышенной вероятностью заражения коронавирусом нового типа и гибели пациентов. В частности, его очень тяжело переносят носители врожденных болезней сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, обладатели лишнего веса, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Неравномерное распределение подобных генетических вариаций по человеческой популяции, как сейчас считают многие биологи, является причиной того, почему коронавирус поражает представителей разных этнических и расовых групп с неодинаковой частотой. К примеру, наблюдения за жителями Великобритании и США показывают, что выходцы из Восточной и Южной Азии, а также Африки примерно в два раза чаще заражаются коронавирусом и умирают него.

Профессор и его коллеги выяснили, что вирус по-разному затрагивает эти этнические группы, наблюдая за здоровьем примерно двух тысяч пациентов, попавших в университетский госпиталь с диагнозом COVID-19 в промежутке между мартом и июнем текущего года.

Большую часть этих пациентов составляли выходцы из бывших британских колоний в странах Африки, что позволило ученым детально изучить, как их организм взаимодействует с вирусом, сравнить их истории болезни с тем, как заражение коронавирусом переносили британцы азиатского и европейского происхождения.

Эти наблюдения показали, что темнокожие жители Лондона примерно в три раза чаще заражались коронавирусом и попадали в больницу, чем британцы европейского и азиатского происхождения. При этом они умирали от COVID-19 примерно так же часто, как и коренные англосаксы, но значительно уступали в этом отношении выходцам из Азии.

В противоположность этому их представители примерно так же часто попадали в больницу, как и британцы европейского происхождения, но при этом на 70% чаще попадали в реанимацию и умирали от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Точные причины существования этих различий пока остаются неизвестными, однако Шах и его коллеги предполагают, что они имеют генетическую подоплеку. В частности, выходцы из стран Африки и Азии чаще обладают вариациями генов, связанными с предрасположенностью к диабету и гипертонии, болезням, значительно повышающим вероятность гибели от коронавируса.

Ранее анализ больных, умерших от коронавируса, показал, что в группе риска находятся люди старше 60 лет и больные сахарным диабетом.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.