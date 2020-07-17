Вирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апреле

Ежедневно тестируется огромное количество людей, очень много бессимптомников – все это вносит свою лепту в иммунную подушку, а сам COVID-19 оказался не таким уж и страшным, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже 60 % жителей столицы обладают коллективным иммунитетом от коронавируса. Ранее градоначальник сообщил, что в ближайшее время, по крайней мере в Москве, никакой второй волны не ожидается.

«То, что будет в сентябре-октябре, это обычная вспышка, которая связана с изменением погодных условий. Я бы не стал называть это второй волной. Просто именно в это осеннее время существует 4 фактора: холодно, сыро, ветрено и очень плохое настроение. Все это способствует снижению иммунитета», – объясняет Зуев.

Он поясняет, что термин «вторая волна» появился во времена, когда были исключительно гриппозные вспышки: их вызывает вирус гриппа А, но когда больной находится на стадии выздоровления, у него обнаруживают вирус гриппа Б. Именно при таких обстоятельствах говорили: «Пришла вторая волна». Но сейчас под волной подразумевается обычное увеличение количества пациентов с инфекцией, что по факту является обычной вспышкой.

Вирусолог также рассказывает, что сейчас во всей России немного затормозилось снижение инфицированных, поскольку выявляется очень много латентных носителей данной инфекции.

«Несмотря на то, что в Москве все-таки заболеваемость и заражаемость была выше, чем по стране, обратное развитие процесса тоже происходит достаточно энергично. Ежедневно тестируется огромное количество людей, очень много бессимптомников – все это вносит свою лепту в иммунную подушку, о которой и говорит мэр. Вирус оказался не таким уж страшным, как показался в апреле», – резюмировал Зуев.

По данным на 17 июня в России выявлено 6406 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом 26 % из них не имели клинических проявлений болезни.