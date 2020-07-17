В России подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6406 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 759 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6406 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 26% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 575, Свердловской области – 301, Ханты-Мансийском АО – 249.

Всего в стране выявлено 759 203 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 539 373 человек, из них 7681 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека.

Накануне, 16 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6428. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 22.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.