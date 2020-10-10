В России за сутки выявили 12,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 846 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 тыс. 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4105, Санкт-Петербурге – 501, Московской области – 416.

Всего в стране выявлено 1 285 084 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 016 202 человек, из них 6 781 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 тыс. 454 человека.

Накануне, 9 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 тыс. 126. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 720.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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