Избирателям в Огайо направили 50 тыс. ошибочных бюллетеней

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американских избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США.

«50 тыс. избирателей из [штата] Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль [за соблюдением честности голосования] отсутствует. Сфальсифицированные выборы!» – написал Трамп в своем Twitter.

По данным Associated Press, около 50 тыс. избирателей из округа Франклин (штат Огайо) получили ошибочные бюллетени для голосования из-за сбоя в работе аппарата, распределяющего бюллетени по конвертам. Избирательная комиссия Франклина пообещала направить всем пострадавшим избирателям инструкцию с подробным разъяснением причин ошибки и их дальнейших действий.

Напомним, в конце сентября Трамп пригрозил не признавать итоги выборов в США. Глава Белого дома считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Ранее американские спецслужбы предупредили о сложностях подведения итогов выборов президента США.

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