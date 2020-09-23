ФБР предупредило о сложностях подведения итогов выборов президента США

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) США выразили опасение, что из-за голосования по почте для определения окончательных результатов выборов потребуется нескольких недель.

«Руководству штатов и местным властям обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель для определения окончательных результатов выборов, чтобы правильно подсчитать каждый голос. Растущее число голосований по почте из-за пандемии может оставить власти без результатов в ночь выборов», – приводит текст заявления спецслужб США ТАСС.

«Иностранные игроки и киберпреступники могут воспользоваться этим временем для распространения дезинформации, включая сообщения о давлении на избирателей, о кибератаках против инфраструктуры голосования, мошенничестве с бюллетенями, о других проблемах. которые будут направлены на то, чтобы убедить общество в нелегитимности выборов», – говорится в заявлении спецслужб.

По мнению спецслужб, заинтересованные внешние стороны могут создавать специальные и подложные сайты для дискредитации избирательного процесса.

Напомним, президент США Дональда Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД