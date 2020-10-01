Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе Оператор «Северного потока – 2» сообщил о вариантах возобновления работ в водах Дании 1 октября 2020, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения на эксплуатацию «Северного потока – 2» и рассматривает различные варианты возобновления укладки газопровода в водах Дании. «Мы продолжаем рассматривать различные варианты возобновления укладки газопровода в Дании и сообщим о наших планах своевременно», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании-оператора проекта. «В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию», – добавили в Nord Stream 2. Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе страны. Напомним, ранее DEA отказалось отзывать разрешение по «Северному потоку – 2».

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