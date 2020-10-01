Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе страны.

Отмечается, что газопровод может быть введен в эксплуатацию при условии, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия, прописанные в разрешении на строительство и использование, передает ТАСС со ссылкой на датский регулятор.

Nord Stream 2 AG подала заявку на получение соответствующего разрешения 18 ноября 2019 года.

Напомним, ранее DEA оказалось отзывать разрешение по «Северному потоку – 2».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».