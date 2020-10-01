Ученые нашли натуральное средство от коронавируса

Взгляд
1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
Разделы

От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
Перейти в раздел…

Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
Перейти в раздел…

Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский готовится к роли украинского националиста

Фокин с ходу настроил против себя киевский политбомонд, назвав ополченцев Донбасса повстанцами Hennadii Minchenko/Global Look Press,
В гостях у Гордона/YouTube
Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...

Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...

Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 13 комментариев

Новая война армян и тюрок

Перейти в раздел…

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?
  • Да

  • Нет
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
    Пашинян назвал истинного противника Карабаха Москва ответила на заявление Берлина в ООН по Навальному Российским танкам увеличат калибр пушек Познер назвал дебаты Трампа и Байдена «абсолютным позором»
    Азербайджан обвинил Армению в переброске боевиков с Ближнего Востока ОБСЕ предложила «взять паузу» в переговорах по Донбассу Британия собралась адаптироваться к «политической войне» с Россией Подростки устроили драку со стрельбой в Петербурге
    Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал новые детали катастрофы США решили перебросить F-16 из Германии в Италию для противодействия России Россиянка пожаловалась на попытку Испании отобрать новорожденного сына

    Главная тема


    Зеленский готовится к роли украинского националиста

    тушение пожаров


    В Турции объяснили «опасные маневры» российских Бе-200ЧС над Антальей

    «Мы не в СССР»


    В ЛНР раскрыли детали скандала с участием Кравчука на переговорах по Донбассу

    «на высшем уровне»


    В Британии оценили боеспособность армии России

    Видео

    «деревянный» бизнес


    Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

    драгоценный металл


    От падения рубля выигрывают владельцы золота

    Самые грязные дебаты в истории


    Трамп заставил Байдена трястись и запинаться

    Нагорный Карабах


    Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

    операция «Тайфун»


    Тимур Шерзад: Почему Красной армии удалось отстоять Москву

    дело Навального


    Андрей Веселов: Как «Новичок» рождает цензуру

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?

    Ученые нашли натуральное средство от коронавируса

    1 октября 2020, 10:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против нового коронавируса, выяснила международная группа исследователей из США и Китая.

    Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Advanced Materials, передает РИА «Новости».

    Исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснилось, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.

    В частности, он может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением коронавируса.

    Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

    Ученые указывают, что преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

    Ранее сообщалось, что лекарство от коронавируса «Авифавира» в российских аптеках решили продавать дешевле аналогов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •