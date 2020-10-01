Ученые нашли натуральное средство от коронавируса

Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против нового коронавируса, выяснила международная группа исследователей из США и Китая.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Advanced Materials, передает РИА «Новости».

Исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснилось, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.

В частности, он может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением коронавируса.

Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Ученые указывают, что преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

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