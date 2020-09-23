Препарат от коронавируса «Авифавир» пообещали сделать на 30% дешевле аналогов

Лекарство от коронавируса «Авифавира» в российских аптеках планируют продавать дешевле аналогов, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и [группа компаний] «ХимРар» считают возможным приступить к розничным продажам «Авифавира» только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости «Авифавира». Благодаря производству «Авифавира» по полному циклу, включая субстанцию, осуществляются мероприятия для значимого снижения себестоимости. В результате цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке», – цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

При этом разрешение на амбулаторное применение «Авифавира» может быть получено уже в октябре.

Между тем пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», планируется проводить в конце октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Дата начала третьего этапа будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину «ЭпиВакКорона», – подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей.

При этом депутат Госдумы Максим Кудрявцев направил запросы в ФАС и Минздрав по поводу цен на препарат от коронавируса «Арепливир».

Между тем Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

На прошлой неделе фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.