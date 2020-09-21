ФАС и Минздрав проверить цены на лекарство от коронавируса

Депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев направил запросы в ФАС и Минздрав по поводу цен на препарат от коронавируса «Арепливир».

«Объективно мы не знаем себестоимость данного препарата. Хорошо, что такое лекарство у нас появилось эффективное, но надо понимать ценообразование, поэтому сегодня я подготовил два депутатских запроса. Один ушел в ФАС, посмотреть обоснованность цены на препарат «Арепливир». Второй запрос ушел министру здравоохранения Новосибирской области, чтобы понять, какие категории граждан могут иметь льготы», – рассказал Кудрявцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он пояснил, что тем, кто лежит в больницах, препарат предоставят бесплатно за счет механизма страхования.

Парламентарий отметил, что в аптеках Новосибирска лекарства еще нет. Ему на цену лекарства пожаловались местные жители, а также делали соответствующие запросы СМИ.

«Люди выражают обеспокоенность, что цена очень высокая, и это лекарство будет труднодоступным для социально незащищенных категорий граждан: малоимущих, пенсионеров, многодетных семей. В Госдуме Федерального собрания Российской Федерации я представляю Новосибирскую область. Сегодня в мою приемную было несколько обращений от жителей Новосибирской области и от ряда СМИ», – указал он.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

На прошлой неделе фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.

Также сообщалось, что розничная цена препарата для лечения коронавируса «Коронавир» составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку.