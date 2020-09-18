Препарат против коронавируса решили включить в список жизненно важных лекарств

Препарат для лечения коронавируса с непатентованным международным названием фавипиравир в скором времени включат в список жизненно необходимых лекарств в России.

«Противовирусный препарат «фавипиравир» включен во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждаемых Минздравом России», – сказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Препарат включат в список важнейших, после этого цены на него будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы, добавил чиновник.

Ранее в пятницу сообщалось, что розничная цена препарата для лечения коронавируса «Коронавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».