Названа цена российского лекарства от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей, сообщил гендиректор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев.

«Рекомендованная цена – 12 тыс. 320 рублей», – цитирует РИА «Новости» Младенцева.

По его словам, пока нет факторов, которые могут повлиять на стоимость препарата.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», – сказал Младенцев.

«В аптеках в Москве он («Арепливир» – прим. ВЗГЛЯД) появится, наверное, в понедельник, потому что логистическое плечо достаточно короткое», – добавил он.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».