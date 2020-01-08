В МИД России прокомментировали удары Ирана по базам США

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.

«В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили», – заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Она отметила, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.