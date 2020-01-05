ЕС призвал Иран к деэскалации после ударов США

Евросоюз пригласил министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Брюссель.

«Высокий представитель Жозеп Боррель обсудил в эти выходные с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом последние события в Ираке, поговорил о необходимости снижения напряженности в регионе и важности сохранения СВПД (совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщила Европейская внешнеполитическая служба, передает РИА «Новости».

Боррель пригласил Зарифа в Брюссель, европейский дипломат выразил «глубокую озабоченность по поводу недавнего усиления столкновений в Ираке, включая убийство генерала Касема Сулеймани».

«Он (Боррель) призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию во избежание дальнейшей эскалации, которая наносит ущерб всему региону и его населению», – отмечается в тексте заявления ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, он пригрозил использовать против Тегерана новейшее вооружение в 2 трлн долларов.

В Иране в ответ в МИД вызвали посла Швейцарии, представляющего интересы США в стране, и выразили протест. Глава иранского дипведомства Джавад Зариф заявил о начале конца «зловещего присутствия» США в Западной Азии, а министр телекоммуникаций Ирана Мухаммад Джавад Азари Джахроми назвал американского президента «террористом в костюме».