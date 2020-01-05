Иранский министр назвал Трампа «террористом в костюме»

Министр телекоммуникаций Ирана Мухаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что президент США Дональд Трамп такой же, как ИГИЛ* и Гитлер.

«Как ИГИЛ*, как Гитлер, как Чингисхан! Они все ненавидели культуру. Трамп – это «террорист в костюме», – написал Джахроми в своем Twitter.

Он также пообещал, что Трамп вскоре «выучит урок» о том, что «никто не смог победить великую иранскую нацию и культуру».

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф пообещал, что Западная Азия вскоре увидит начало конца «зловещего присутствия США».

До этого командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами пригрозил США «стратегическим возмездием» за «мученическую смерть» генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала эту военную операцию.