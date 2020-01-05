Иран обещал покончить с присутствием США в регионе

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами пригрозил США «стратегическим возмездием» за «мученическую смерть» генерала Касема Сулеймани.

По словам Салами, ответ Ирана на убийство Сулеймани «затронет обширную территорию» и «положит конец американскому присутствию в регионе».

Как заявил Салами, Тегеран не остановится ни перед чем, чтобы изгнать США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Напомним, после убийства американцами Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.

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