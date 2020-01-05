МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в связи с угрозами США

МИД Ирана выразил протест США в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по стране.

В МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, передает РИА «Новости».

«Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протесты Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право», – сообщило дипведомство.

В МИД добавили, что подобные угрозы нападения на исторические объекты являются военным преступлением.

Ранее командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в том, что США хватит смелости нанести удар по 52 иранским объектам, о котором ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала эту военную операцию.