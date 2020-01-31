По факту гибели рабочего при обрушении спорткомплекса в Петербурге завели дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего при обрушении 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России», – говорится в заявлении Петренко на сайте СК России.

На место направлены следователи-криминалисты СК России. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, изымается вся необходимая документация.

Напомним, в пятницу при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб. Позднее было опубликовано видео с камеры на каске погибшего рабочего.

При этом организатор демонтажа в качестве причины гибели рабочего назвали несоблюдение им правил безопасности.

Председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Владимир Улицкий заявил газете ВЗГЛЯД, что причиной обрушения могло стать стремление сэкономить на расчетах, из-за чего не были усилены элементы защиты от обрушения.