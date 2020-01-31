В Петербурге найдено тело рабочего, последние секунды жизни которого попали на видео

При разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге обнаружено тело рабочего, сообщил глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

«Обнаружено тело. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, нет», приводит его слова ТАСС.

Погибший – 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров. В процессе срезки вант он вылез из люльки, будучи не пристегнутым страховочным тросом, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что по инструкции по демонтажу СКК все рабочие должны были находиться в люльке, которую держал подъемный кран. Рабочие должны были срезать 112 вант, державших кровлю. Она начала сильно трещать после срезки девяти креплений, однако сварщик все равно вылез из люльки без страховки.

Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку. Трагические кадры попали на видео.