Обрушение кровли петербургского спорткомплекса с находившимися там рабочими сняли на видео

При демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку, предположительно, он погиб, сообщают СМИ.

Ролик момента обрушения опубликовал телеканал РЕН ТВ. Полная трансляция демонтажа велась на сайте издания «Фонтанка».

На видео запечатлено, как один из рабочих в момент обрушения пытается запрыгнуть в люльку, однако не успевает зацепиться и падает вместе со стеной.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что, по предварительным данным, «под завалами могут находиться рабочие», передает ТАСС.

На место ЧП прибыли машины пожарной и реанимации. Сотрудники поисково-спасательной службы, которые уже работают на месте обрушения, подтверждают, что пропал один человек.

СКК «Петербургский» – это один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Комплекс был открыт в 1980 году. Последним мероприятием перед закрытием СКК на реконструкцию стал концерт американской певицы Дженнифер Лопес 11 августа 2019 года.