Первый спутник «Кондор-ФКА» начали собирать в России

Реутовское «НПО машиностроения» начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА», сообщил гендиректор – генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

«С начала этого года мы приступили к сборке первого летного космического аппарата. После сборки проведем электроиспытания», – передает ТАСС слова Леонова.

Он уточнил, что «запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный».

Радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 метра. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.

Напомним, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что испытательный пуск «Союз-2.1а» с двигателями на всех ступенях, работающих на нафтиле, планируется провести с космодрома Восточный при запуске спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».

Ранее отмечалось, что запуск первого «Кондор-ФКА» перенесен с 2020 на 2021 год.

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