Обозначены сроки создания двигателей на новом топливе для «Союза»

Первая партия работающих на новом топливе двигателей для испытаний в реальном полете на ракете-носителе «Союз» должна быть создана в 2019 году, сообщил главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин.

«Проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени (ракеты «Союз») для подтверждения их работоспособности на новом горючем, в 2019 году планируется изготовить первую партию двигателей для проведения летно-конструкторских испытаний», – сообщил Левочкин, передает РИА «Новости».

По его словам, подготовка и усовершенствование двигателей «Союза» проводилось в 2018 году конструкторским бюро НПО Энергомаш вместе с приволжским филиалом.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что испытательный пуск «Союз-2.1а» с двигателями на всех ступенях, работающих на нафтиле, планируется провести с космодрома Восточный при запуске спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».

Ранее отмечалось, что запуск первого «Кондор-ФКА» перенесен с 2020 на 2021 год.