Помпео назвал Коммунистическую партию Китая «центральной угрозой современности»

Коммунистическая партия Китая является «центральной угрозой современности», заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает агентство Reuters.

«Хотя мы все еще должны сохранять бдительность касательно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени»,– заявил помпео, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство.

Ранее Помпео заявлял, что в КНР «коммунистическая партия формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно». В Китае выразили протест в связи с заявлением Помпео об угрозе коммунистической партии Китая западным странам.

Позже Помпео объявил Китай угрозой для США и НАТО.