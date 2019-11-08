МИД Китая отреагировал на заявление Помпео об угрозе от компартии КНР

МИД Китая выразил протест в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео об угрозе коммунистической партии Китая западным странам, сообщил представитель ведомства Гэн Шуан.

«Мы протестуем против попыток госсекретаря очернить нашу политическую систему, против заявлений о существовании некой «китайской угрозы», идеологических предрассудков и мышления эпохи холодной войны», – сказал Гэн Шуан, передает ТАСС.

Он также отметил, что подобные комментарии не соответствуют статусу госсекретаря США и являются «крайне опасными», поэтому Помпео следует «прекратить постоянную и безосновательную критику КНР».

«Антикитайские заявления говорят о наличии у господина Помпео злостного намерения накопить политический капитал», – добавил представитель МИД Китая.

Ранее в пятницу Помпео, выступая с речью в Берлине раскритиковал власти России и Китая, призвав Запад бороться за ценности «свободных обществ».