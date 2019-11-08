Помпео заявил об «агрессии» России против соседних стран

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая с речью в Берлине раскритиковал власти России и Китая, призвав Запад бороться за ценности «свободных обществ».

Выступая в фонде Kоrber в Берлине, где 9 ноября будут праздновать 30-летие падения Берлинской стены, Помпео заявил, что это историческое событие должно служить уроком «для тех, кто считает, что авторитарные режимы будут существовать веками».

Помпео обрушился с критикой на российские власти, упомянув в том числе Крым, ситуацию с украинской церковью, которая, по его словам, подвергается давлению со стороны России. «Россия вторгается к своим соседям, уничтожает политических оппонентов. Она подавляет независимость Православной церкви Украины», – заявил Помпео, передает «Интерфакс».

После этого госсекретарь перешел к Китаю, в котором, по его словам, «коммунистическая партия формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно». «Китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев», – добавил Помпео, передает РИА «Новости».

Дипломат призвал признать, «что свободные нации находятся в соревновании ценностей с этими несвободными нациями». «Мы должны признать, кем являемся мы. Наши демократии – США и Германии – обладают огромным политическим и экономическим капиталом и мощью, которые могут быть накоплены только свободными обществами. У нас есть обязанность, у всех нас, защищать то, что было так сложно заполучить в 1776, 1945 и 1989 годах, и мы должны делать это вместе. Это непросто сделать, а делать это в одиночку невозможно. … Если вы не выступаете лидером, если мы не выступаем лидерами, то кто будет?» – сказал Помпео.

По его словам, именно поэтому США выступают за то, чтобы «Германия не была зависима от российских энергопоставок».

В октябре Помпео также заявил, что будущее, которое предлагает Коммунистическая партия Китая, не нравится ни китайскому народу, ни самому Помпео.

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